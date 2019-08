Après Alibaba, une nouvelle entreprise chinoise annonce son arrivée à l'aéroport de Liège

Une nouvelle entreprise chinoise va bientôt s'installer à l'aéroport de Liège. Après l'arrivée annoncée du géant Alibaba, et comme le précise le journal Le Soir, voici Shengsheng Supply Chain Management. Une société active dans le secteur pharmaceutique.

Basée à Shanghai, elle emploie 700 personnes. Liège sera sa première implantation hors de Chine. Une société créée dans la foulée des jeux olympiques de Pékin en 2008, quand les Chinois ont constaté qu'aucune entreprise n'était spécialisée chez eux dans le transport d'échantillons prélevés sur les athlètes lors des contrôles anti-dopage. Christian Delcourt, porte-parole de l'aéroport de Liège: "Ça demande des échantillons qui circulent à travers le monde. Il faut donc les conserver dans une température particulière, il faut que ça aille vite. Et ils ont besoin d'un pôle logistique important pour leurs médicaments et leurs essais de médicaments".

Mais pourquoi avoir choisi l'aéroport de Liège? "On est très spécialisés dans les biotech et le pharma en Wallonie et en région liégeoise" répond Christian Delcourt. "On est très importants et très implantés aussi en termes de logistique et de secteur aérien puisqu'ils viennent à l'aéroport. Et donc la conjugaison de tout cela, plus des experts qu'on a envoyés sur les routes du monde entier, font qu'à un moment donné, on en récolte les fruits".

Shengsheng Supply Chain Management s'installera à l'aéroport de Liège dans les tous prochains mois. Dans un premier temps, elle devrait engager une vingtaine de personnes.