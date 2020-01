Appel Liège: quatre et cinq ans requis contre deux Irakiens suspectés de trafic d'êtres humains

Le parquet fédéral a requis mardi devant la cour d'appel de Liège des peines de quatre et cinq ans de prison contre deux Irakiens âgés de 26 et 30 ans suspectés d'être impliqués dans une filière d'immigration clandestine à destination de la Belgique ou du nord de l'Europe. Les faits auraient été commis entre 2015 et 2018.

Plusieurs informations émanant de Finlande, d'Autriche, de Norvège, de Tchéquie et de l'agence européenne de police criminelle Europol avaient permis de détecter l'existence d'une filière organisée et spécialisée dans l'immigration clandestine de ressortissants provenant d'Irak, d'Iran et de Syrie.

Les deux prévenus, domiciliés à Liège, auraient participé aux activités de cette filière et, moyennant finances, auraient hébergé des clandestins qui avaient été transportés par camion, puis par container. L'association leur fournissait des documents d'identité falsifiés.

Les faits auraient été commis principalement entre août 2015 et septembre 2018. Les enquêteurs avaient démontré que la filière acheminait des migrants via le Liban, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie et l'Allemagne.

Ils fuyaient la guerre ou les menaces de Daech. Leur situation vulnérable aurait été exploitée par les passeurs qui leur soutiraient de l'argent en commettant des abus de confiance ou en proférant des menaces. D'importantes sommes d'argent avaient été versées sur le compte d'un des prévenus depuis Vienne, alors qu'il émargeait au CPAS.

Le parquet fédéral a requis des peines de quatre ans et cinq ans de prison contre les deux prévenus qui ont contesté avoir été impliqués en qualité de dirigeant de ce trafic d'êtres humains. L'avocate du principal, Me Solfrini, a sollicité l'acquittement ou une peine assortie d'un sursis.

L'arrêt sera prononcé le 4 février.