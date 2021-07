Anversois et liégeois intensifient leur coopération portuaire

Depuis plus de trois quarts de siècle, le canal Albert nourrit le lien "fluvial" entre les deux métropoles. Un protocole de collaboration date de dix ans. Il a été actualisé : c’est le trafic des conteneurs qui assure désormais l’essentiel de la croissance.

Les industriels liégeois ont besoin d’un port maritime pour exporter du sucre, du lait en poudre, des phosphates, ou du bois. Les gestionnaires anversois utilisent la plate-forme multimodale du Trilogiport pour soulager leurs infrastructures, engorgées par les arrivages de plus en plus massifs de fret : pour atteindre l’intérieur des terres, les camions sont bloqués dans les embouteillages autoroutiers, alors que quatorze heures de barge ou de péniche permettent d’acheminer sans encombre un tonnage plus conséquent. C’est l’intérêt le plus immédiat de cette collaboration, et des échanges d’informations. Mais l’enjeu, ce sont des projets à moyen ou long terme.