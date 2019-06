Antoine Lukoki, nouvel échevin à Verviers

Antoine Lukoki découvrira bientôt le travail d'échevin. A 26 ans, cet étudiant en sciences politiques va devenir échevin de la ville de Verviers. Il remplacera Malik Ben Achour devenu ce jeudi nouveau député socialiste.

Antoine Lukoki ne connait pas encore ses attributions au sein du collège, mais il l'assure, il arrivera à mener de front études et mandat d'échevin: "Je me donnerais à fond à 100% dans les deux. Je pense que je donnerais le meilleur et tous les Verviétois qui me connaissent savent que je suis le meilleur dans tout ce que je fais".

En politique, le modèle d'Antoine Lukoki, c'est Paul Magnette: "Il m'inspire de jour en jour et m'aide à combattre certaines phobies que j'ai en moi. Par exemple je n'aime pas trop prendre la parole devant les gens. Et quand je vois justement Paul Magnette prendre la parole devant les gens et convaincre la population et même des auditoires, sans feuille ou sans aucun matériel, je me dis qu'il y a moyen d'y croire. Et quand on y croit, on peut réussir tout".