Anthisnes : trois chevaux en détresse viennent d’être sauvés

L’association "Animaux en Péril" a dû intervenir du côté d’Anthisnes pour porter secours à trois chevaux. Ils étaient affamés et se trouvaient dans des conditions d’hébergement déplorables.

"Chaque année, l’effort se répète. Les animaux qui restent en prairie sans nourriture, sans eau et sans soin, c’est le quotidien de nos associations. Ce sont des propriétaires qui sont dépassés par manque de temps ou par souci financier et une fois de plus ce sont les animaux qui en pâtissent. Ici, on est clairement face à de la négligence", explique Sophie Locatelli, la vice-présidente de cette association. Elle précise que chaque hiver, elle est régulièrement confrontée à ce genre de situation.

Animaux en Péril invite les propriétaires à prendre contact avec la Police locale pour trouver les meilleures mesures pour venir en aide aux animaux.