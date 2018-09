Anthisnes: Marc Tarabella emmène la liste PS-IC pour la dernière fois

A Anthisnes, commune rurale du Condroz d'un peu plus de 4.000 habitants, c'est la liste PS-IC qui détient la majorité depuis 24 ans avec, à sa tête, Marc Tarabella. Ce dernier a annoncé qu'il se représentait pour la dernière fois. Le bourgmestre et député européen aura 60 ans en 2024 et aspire, dit-il, à ralentir la cadence. Pour l'heure, Marc Tarabella se montre plutôt confiant quant aux résultats du prochain scrutin, estimant que les promesses de la dernière législature ont été tenues. "La Ferme d'Omalius, dossier vieux de vingt ans, abrite désormais et cela depuis mars dernier, toute l'administration communale et le CPAS. On y a également créé neuf logements de standing tandis que vingt-et-un autres logements dits moyens sont en cours de construction. Autre dossier important, celui de la crèche qui pourra accueillir d'ici fin 2018, début 2019 une vingtaine d'enfants de 0 à 3 ans dans une ancienne école rénovée du village de Vien. Dans une commune où la population rajeunit, l'accueil de la petite enfance est un enjeu crucial." Anthisnes est composée de 21 villages et hameaux dont plusieurs n'avaient pas encore accès, ou très peu, à Internet. Depuis juillet dernier, 99% de la commune est connectée. Enfin, le bourgmestre se félicite aussi des finances saines de sa commune. Des finances qui permettent de voir plus loin. "Voir plus loin", le slogan de cette campagne 2018.

Deux nouvelles listes

Dans l'opposition, on retrouve la liste MR-IC. Deux nouvelles listes font leur apparition: le PP et le CIM, Citoyen en Mouvement, dont l'axe le plus important du programme repose sur la consultation réelle, voire la participation du citoyen à la gestion de la commune. Blaise Agnelo, l'initiateur de cette liste, ne nie pas la bonne gestion globale de la commune mais estime que les citoyens devraient pouvoir participer aux prises de décisions. "Nous avons le sentiment que l'opinion du citoyen n'arrive pas jusqu'aux oreilles de ceux qui ont été élus, qu'elle n'est pas relayée, en tout cas pas suffisamment." Même si Blaise Agnelo dit ne pas avoir d'attente précise quant aux résultats des élections, il ne cache pas, modestement, son ambition de siéger au Conseil communal.