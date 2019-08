Anthisnes: la récolte des pastèques a commencé

Des pastèques par dizaines dans un champ, pas dans le bassin méditerranéen mais en région liégeoise, à Anthisnes. Pour la troisième année consécutive, Laurent Born récolte les fruits de ses 500 pieds de pastèques. Il a le sourire. Il pourrait atteindre les cinq tonnes soit entre 1500 et 2000 de ces grosses boules juteuses et rafraîchissantes.

Ni trop grosses, ni trop petites, au milieu des feuillages, les pastèques wallonnes de Laurent Born semblent parfaites. L'heure de la récolte a sonné, en tout cas pour certaines car chacune mûrit à son rythme et pour savoir lesquelles cueillir aujourd'hui, il n'y a qu'une seule technique. "Celle-ci, le son est bien sourd, la pastèque est bien remplie et bien juteuse" explique Laurent Born. "Celle-ci, a contrario n'est pas mûre. Elle sonne beaucoup plus creuse, ça veut dire qu'il y a juste les tissus et que le jus et le sucre ne sont pas encore faits, elle est farineuse".

Voilà maintenant trois ans que Laurent Born s'est lancé dans cette culture, a priori plutôt méridionale. Il faisait déjà le melon et s'est dit pourquoi pas les pastèques, c'est peut-être le moment. "Il y a dix ans, on n'aurait pas imaginé cultiver de la pastèque. Les chaleurs à répétition, les étés chauds qu'on vient de vivre, nous permettent d'envisager ces cultures et d'autres aussi. On se rend compte que les abricots, les pêches, les nectarines commencent à très bien se développer ici. Et ça, c'est quand-même dû à la chaleur de l'été".

Et la chaleur se sent à l'intérieur du fruit. Juteuse, une belle couleur rouge et de beaux pépins noirs, la pastèque wallonne se déguste avec sourire. "Je pense que celle que l'on va couper au coin du champ en Espagne en plein cagnard, celle-là n'aura pas d'égal. Mais par rapport à une pastèque de grande-surface qui vient d'Espagne ou de plus loin dans des camions et qu'on ne peut pas se permettre de les couper à la même maturité, ici, nous on les cueille à la maturité voulue le jour où le consommateur va l'acheter et je suppose la déguster, donc là, la qualité et le goût sont imparables" explique Laurent Born.