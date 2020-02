Anthisnes: des chiens dressés pour sauver les hérissons

Dresser des chiens pour détecter et sauver les hérissons, c’est ce qu’Eric Hardy et d’autres bénévoles du centre Os’mose vont faire à Anthisnes. Ils appellent ça l’écodétection, c’est-à-dire que certains chiens vont être dressés pour détecter les animaux sauvages qui ont besoin d’aide, pour ensuite les soigner sur place ou les envoyer dans des centres de réhabilitation. Le centre a décidé de commencer par le hérisson.

Personne n'y avait pensé en Wallonie

Le chien fait un marquage passif. Il s'assied à côté de ce qu'il trouve ou de ce qu'on lui demande de trouver. Il ne doit pas aboyer, pour ne pas faire peur à l’animal. Il a un GPS sur lui. Son maitre le retrouvera. C’est simple, mais en Wallonie, personne n’y avait pensé: "Les 3/4 des personnes n'imaginent pas qu'on peut, avec des chiens, faire de l'écodétection. Ici, en Belgique, ça n'existe pas, sauf en Flandre".

Les bénévoles ne sont toutefois pas spécialistes du bien-être animal. Leur travail, c’est de dresser leurs chiens. Pour tout ce qui est soins, ils se sont associés à des centres de réhabilitation animale. Des spécialistes les accompagneront et emmèneront les hérissons qui auront besoin d’aide: "On va essayer de créer aussi une section d'hébergeurs. Ce sont des gens qui pourraient héberger des hérissons qui n'ont plus besoin de soins".

L'opération devrait débuter en automne

Pour que le projet aboutisse, le centre a encore besoin d’une série d’autorisations, mais il espère tout mettre en place d’ici l’automne prochain pour commencer l’opération hérisson.