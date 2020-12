Ans: pétition contre le projet immobilier près du parc Herman

A Ans, les riverains du parc Herman ne veulent toujours pas entendre parler d'un projet immobilier juste en bordure de ce poumon vert de la localité.

La parcelle de 10 000 mètres carrés est en zone d'habitat.

La commune avait donné un premier avis défavorable.

Le promoteur a revu sa copie un peu à la baisse mais il y aura quand même 35 appartements, un peu plus éloignés des maisons voisines et 53 places de parking en sous sol.

Pour le comité de quartier du Parc Herman, cela ne change rien, c'est toujours "non". Une pétition a d'ailleurs été lancée.

L'enquête publique se poursuit jusqu'au 21 décembre. La commune devra ensuite donner son avis. La décision finale revenant à la région wallonne.