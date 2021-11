Ans monte en grade et reçoit le titre de Ville

Ans n'est désormais plus une "simple" commune, elle devient une ville! Par décret, le Parlement wallon vient en effet de lui octroyer ce titre. Même si les critères varient parfois d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre, les Nations unies se réfèrent au seuil de 20000 habitants pour qualifier une entité de ville. Un seuil ici largement dépassé puisque Ansoises et Ansois sont désormais plus de 28500. Qu'est ce qu'habiter désormais dans une ville va changer pour eux ? "Dans leur vie de tous les jours, ça ne va pas changer grand chose. C'est un titre purement honorifique", reconnait Grégory Philippin, bourgmestre d'Ans.

Ans est la cinquième localité la plus peuplée de la province de Liège après la cité Ardente, Seraing, Herstal et Verviers, qui bénéficient elles aussi de ce titre de ville: "Il y a un ensemble de critères que le Parlement wallon a pris en compte pour approuver à l'unanimité ce changement de dénomination. Il y a effectivement la population, mais aussi les infrastructures sportives, les infrastructures culturelles,...". Si Ans monte en grade, les salaires du bourgmestre et de ses échevins vont-ils suivre la même tendance ? "Pas du tout", tient à préciser Grégory Philippin.

Pour la petite histoire, la première mention du lieu "Ans" date de 1085 et l'existence de ses entités comme Alleur et Loncin est établie depuis le 7ème siècle !