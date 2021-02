Fermetures de guichets de gares : Ans lance une procédure d'infraction contre la SNCB

Il y a une semaine, la SNCB annonçait la fermeture dans le courant de l’année des guichets de nombreuses gares. Dans notre région, c’est celle d’Ans qui est concernée. Hasard du calendrier ou non, cela a rappelé au bon souvenir des autorités communales ansoises que la SNCB était en infraction suite aux aménagements réalisés pour rendre payant le parking de cette gare. Et donc un procès-verbal d’infraction vient d’être réalisé et transmis au parquet.

" C’est une infraction qui est liée à des aménagements qui ont été effectués en face de la gare d’Ans, de manière à rendre le parking payant. C’est soumis à un permis. Nous avons envoyé un avertissement en date du 28 février 2020. Le fonctionnaire délégué de la Région wallonne, en novembre dernier, a confirmé cette information et il n’y a eu aucune démarche de la SNCB, qui considère éventuellement qu’elle peut faire ce qu’elle veut, quand elle veut, où elle veut, sans concertation. Je sollicite qu’il y ait une conciliation ou en tout cas des aménagements à effectuer, parce que le fait de rendre un parking payant et de condamner certaines entrées et sorties, ça a un impact important sur le quartier, sur la mobilité, sur les commerçants, et sur les riverains ", précise Grégory Philippin, bourgmestre d’Ans.

C’est à présent au parquet de décider de poursuivre ou non. S’il ne le fait pas, le dossier reviendra sur la table des autorités communales pour soit déterminer une amende, soit obliger la SNCB à remettre les lieux dans leur état initial.