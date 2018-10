Ans: Grégory Philippin élu bourgmestre

Grégory Philippin, qui avait succédé à Stéphane Moreau à la tête de la commune suite au scandale Publifin, a réalisé un score personnel de 3 177 voix de préférence. Il devance largement le tête de liste MR-IC Thomas Cialone qui récolte 1 632 voix et son colistier socialiste Walther Herbens et ses 1 476 voix.

Visiblement l'affaire Publifin n'a pas eu d'impact pour le Parti Socialiste (45,32 %) qui remporte 16 siège, deux de plus qu'en 2012. Derrière, la liste MR-IC (19,80 %), partenaire de majorité du PS compte 6 sièges. Vient ensuite la liste Ecolo (11,68 %) avec 3 sièges, un de moins que lors des précédentes élections et Défi pour Ans (9,85 %) qui remporte un siège de plus et en compte désormais 2. Le CDH-RCA qui était dans la précédente coalition perd un siège et ne fait que 7,92 % des voix, loin des 13,79 % de 2012. Enfin, sans aucun siège, on retrouve la liste Nation (2,23 %) , la liste PVE (1,83 %) de l'ex socialiste Henri Huygens et la liste WI (1,36 %).