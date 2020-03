Ans : des vignes bien taillées pour les Coteaux de la Légia

Apprendre pour le plaisir ou le boulot

Petit cours de taille pour Lucas (19 ans) - © RTBF

La plupart sont novices :"on est vraiment des primaires là dedans, je découvre. On rencontre d'autres personnes et c'est convivial", explique Emile entre deux coups de sécateur. Marie travaille du côté d'Ans, elle a entendu l'information, " j'y avais déjà pensé plusieurs fois, cette fois-ci je me suis décidée". "C' est la première fois. Voilà, se dire, je vais essayer d'apprendre quelque chose. Je serai là pour les vendanges et bien évidemment pour la dégustation", ajoute cet autre ouvrier viticole d'un jour.

Tous, en tout cas, écoutent les précieux conseils de Vincent Ragnolo: " ça fait 40 ans que je m'intéresse à la vigne. J'allais souvent dans des vignobles en Italie. Puis j'achetais le raisin, je faisais du vin et je me suis dit , au Luxembourg il y a bien des vignes, pourquoi ne pas essayer ici. J'ai commencé à planter des vignes."

La taille ne se fait pas n'importe comment, il faut laisser 3 baguettes: une principale puis deux autres qui se rabattront à gauche et à droite , celles là donneront chacune 2 grappes. Lucas, 19 ans, vient de l'école voisine de St François d'Assises. IL a déjà une qualification en cuisine et salle , il s'est maintenant lancé dans la qualification en oenologie. Les vendanges , il connaît mais la taille il apprend: "comme cela si l'année prochaine je veux me diriger vers la viticulture, ce sera un plus".