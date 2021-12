Annulations en série pour les traiteurs d’entreprises en raison des mesures sanitaires

C'est la douche froide pour les traiteurs dont une majorité de la clientèle est composée d'entreprises. Avec les mesures sanitaires actuelles, les annulations de commandes pour des repas de fin d'année en entreprise se succèdent. Certains parlent de catastrophe.

C'est le cas de Marie Gratia, traiteur au Sart Tilman, en bordure du parc scientifique et de ses nombreuses sociétés. Chez elle, les entreprises représentent 85 % du chiffre d'affaires: "Pour toutes les fêtes de fin d'année dans les entreprises, mon carnet de commandes était complet, et dans les faits, ça s'est traduit par une chute énorme. J'avais des commandes pour l'équivalent de 1200 repas de fêtes de fin d'année qui sont tombés à l'eau du jour au lendemain".

1200 repas annulés

De leur côté, les entreprises disent qu'elles vont reporter leurs repas, mais pour Marie Gratia, il s'agit plutôt d'annulations déguisées: "Les entreprises me disent que ce sera un report, mais je pense que ce sera un faux report parce que ça va se faire peut-être par exemple en juin, mais en juin aussi, ils font des fêtes de fin d'année. Donc pour moi, c'est vraiment une annulation déguisée".

Depuis les confinements, tout le monde fait de l'emporter. La concurrence est donc d'autant plus rude: "Maintenant, les restaurants se sont aussi mis à la vente à emporter, et c'est bien logique. Mais il n'y a pas plus de gens qui commandent de l'emporter qu'avant, et donc, évidemment, la part du gâteau rétrécit pour chacun des opérateurs".