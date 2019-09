Année record pour Noshaq, qui mise sur les biotechs et veut investir la culture et l'énergie

Cent quinze millions d’euros d’investissements dans plusieurs dizaines d’entreprises liégeoises, c’est le bilan annuel qualifié de record de Noshaq, l’ex-Meusinvest. Noshaq qui démontre ainsi à nouveau qu’il est un acteur majeur de l’économie liégeoise.

Noshaq, c’est un fonds d’investissement financé à 45 pc par des fonds publics et 55 pc par le privé. "C’est le partenaire des personnes qui ont un projet d’entreprise", le définit son administrateur délégué Gaëtan Servais.

Quelques chiffres montrent son importance pour l’économie liégeoise : depuis 1985, plus de 2100 investissements ont été réalisés dans 837 entreprises liégeoises, pour un total de 917 millions d’euros. Un chiffre en augmentation puisque la moitié de cette somme l’a été sur les cinq dernières années. Cela représente un total de 25.000 emplois.

Parmi ces investissements, il y en a un qui est particulièrement important. Noshaq investit dans de nombreux secteurs mais l’an dernier, sur les 115 millions d’interventions financières, 38,5 l’ont été dans des entreprises du secteur des biotechnologies.

Biotechnologies, secteur porteur

Liège a une longue tradition dans ce secteur, grâce à des pôles comme l’Université de Liège et son hôpital, ou encore le parc scientifique du Sart Tilman. Et pour attirer ce type d’entreprises, Noshaq vient de débuter des travaux pour leur proposer des espaces clé-sur-porte. C’est le projet Bio Park.

" L’idée, c’est d’être en avance avec les infrastructures à donner à ces sociétés qui sont souvent très investisseuses en recherche et développement, mais qui doivent aussi trouver des environnements de travail qui sont propices. Dieu sait si ce sont des environnements compliqués : des salles blanches, des laboratoires, etc. Et donc nous voulons créer cela pour qu’elles soient aussi attirées par l’infrastructure immobilière. Donc nous avons un programme de 35.000 m² de bureaux, de laboratoires et de salles blanches au profit des futures entreprises qui viendront en biotech. Nous concentrons ces investissements immobiliers autour du CHU -historiquement c’est celui qui donne le meilleur environnement académique et hospitalier à nos start-up- mais aussi du CHC qui est en train de se construire au Mont Légia et du parc scientifique du Sart-Tilman où nous sommes en train d’investir dans trois nouvelles usines biotech ", détaille Gaëtan Servais, administrateur délégué de Noshaq. Des espaces qui devraient être prêts pour le début de 2021.

Culture et développement durable

Depuis 1985, elles sont 837 entreprises à avoir bénéficié du soutien financier de Noshaq. Des entreprises de nombreux secteurs, même si certains sont prioritaires. Notamment les biotechnologies, le numérique, l’industrie mécanique, l’agroalimentaire et l’immobilier. Et deux nouveaux secteurs prioritaires d’intervention viennent de s’ajouter.

" Nous nous sommes rendu compte que dans l’industrie culturelle et dans celle du développement durable, de l’énergie, il y a un énorme potentiel. D’une part parce que c’est très porteur d’emplois, dans l’industrie culturelle, et d’autre part parce qu’il y a une histoire à Liège avec le pôle image et qu’on a une forte demande en réalité virtuelle, dans tout le gaming, le numérique, en articulation avec pas mal de start-up que nous avons créées mais aussi autour de l’opéra ou, en région verviétoise, avec les studios de musique où on se rend compte qu’on peut mettre des acteurs ensemble et créer pas mal d’emplois. Et puis dans le développement durable, dans les énergies, des acteurs traditionnels liégeois eux-mêmes ont décidé de soutenir pas mal d’entreprises. C’est le cas de John Cockerill ou de Prayon, mais aussi de pas mal de petites sociétés dans la mobilité douce, dans les nouveaux défis des énergies renouvelables, pour diminuer l’empreinte environnementale. Ça a été un choix de rajouter ces secteurs à nos cinq prioritaires ", explique Jean-Michel Javaux, le président du conseil d’administration de Noshaq.