Année record en perspective pour la récolte du safran à Wasseiges

Eric Léonard récolte ses fleurs une à une - © RTBF - Natacha Mann

Au milieu de son champ, Eric Léonard est en plein comptage. A la main, il cueille une à une les fleurs de safran. Des fleurs mauves avec au centre le célèbre pistil rouge. " En fait, pour cueillir la fleur, on doit pincer la petite queue qui est en bas. La fleur, elle, est fermée parce que la luminosité n’est pas encore très très forte ", explique Eric Léonard.

Ce mardi, Eric et ses deux employées ont récolté entre 4000 et 5000 fleurs. Un nombre qui devrait tripler dans les jours qui viennent. Cette année, la récolte s’annonce très bonne : " Un kilo de safran, c’est ce que nous avons eu comme record l’année passée mais on prévoit beaucoup plus cette année. Ça dépend bien sûr de la nature, on ne sait pas vraiment le décider, mais on peut regarder le bulbe et on voit qu’à la place d’avoir un jet qui sort du bulbe, il y en a quand même entre sept et dix petits jets ", précise-t-il.