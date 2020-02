Année bissextile: ce 29 février, 721 Liégeois vont pouvoir fêter leur anniversaire

2020 est une année bissextile, autrement dit avec 366 jours au lieu de 365, et avec un 29 février. C'est donc ce samedi que les personnes nées un 29 février peuvent fêter leur anniversaire. Ce qui ne leur arrive que tous les 4 ans. Au total, 7.145 Belges sont concernés. Parmi eux, 721 habitants de la province de Liège.

C'est le cas de Nathalie Bodarwé. Elle habite en région hutoise. Elle fête ses 48 ans ou ses ... 12 ans, c'est comme on veut.

Alors, un anniversaire tous les 4 ans, est-ce quatre fois plus de cadeaux? C'est la question que nous lui avons posée: "Je n'ai pas quatre fois plus de cadeaux, mais j'ai pour principe de dire, vous pouvez m'oublier pendant trois ans, mais j'interdis à quiconque de m'oublier la quatrième année" plaisante-t-elle.

Par contre, lorsqu'elle était enfant, c'était assez frustrant de ne pas pouvoir fêter son anniversaire chaque année: "Les instituteurs avaient bon de dire, non, il n'y a pas ton anniversaire cette année, donc on ne le fête pas, il n'y a pas de gâteau. C'était moins drôle à l'époque. Maintenant, si je pouvais les revoir, c'est moi qui m'amuserais!".

A part parfois quelques problèmes informatiques pour encoder sa date de naissance, Nathalie Bodarwé confie qu'être née un 29 février ne lui a jamais posé de problème particulier. Et ce samedi, elle compte bien fêter ça: "Cette année, on va faire un petit barbecue sous la neige, quelque chose de bien sympa. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que tout continue comme aujourd'hui et que j'arrive à fêter une deuxième fois mes 20 ans, ça c'est le but" sourit-elle.