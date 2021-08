Ann Lawrence Durviaux, l’autre victime du mari de la directrice du circuit de Francorchamps

La deuxième victime de la tuerie de cette nuit, au domicile de la directrice générale du circuit de Spa Francorchamps, est loin d’être une inconnue. Il s’agit d’Ann Lawrence Durviaux, avocate namuroise.

Juriste de haut vol, spécialiste du droit économique et des marchés publics, elle était professeur à l’université de Liège et vice doyen de sa faculté. L’annonce de son décès suscite une vive émotion parmi ses consœurs, ses confrères et ses collègues. Voici trois ans, elle avait été la première femme candidate au rectorat. Elle a également joué un rôle considérable au niveau politique, puisqu’elle a été la conseillère spéciale des parlementaires wallons lors de la commission d’enquête sur l’affaire Publifin.

