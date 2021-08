André Beauvois, figure marquante du syndicalisme liégeois, est décédé

C’est un syndicaliste aux convictions très ancrées à gauche qui vient de disparaître : André Beauvois, militant communiste, a dirigé le syndicat FGTB des instits et des profs de l’enseignement communal liégeois. A ce titre, il a été l’un des meneurs de la lutte contre les mille mises en disponibilités d’agents de la ville, à la fin des années quatre-vingt. Un plan de privatisations imposé par le ministre Cools, à la tutelle des pouvoirs locaux.

Par la suite, André Beauvois est monté en grade au sein de son organisation, et est devenu secrétaire général de la centrale des services publics, au niveau régional, la plus importante centrale professionnelle en nombre d’affiliés. Engagé dans divers groupements mutuellistes et pacifistes, il s’est illustré, notamment, dans le combat contre la criminalisation des mouvements sociaux, dans le cadre du procès des Forges de Clabecq, une démarche qui trouve toute son importance encore actuellement. Sa santé s’est fortement détériorée ces derniers temps, et il s’est éteint ce dimanche.