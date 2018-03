Amiante à l'école du Boutte à Grâce-Hollogne: élèves et instituteurs déménagent après Pâques

A Grâce-Hollogne, les enfants de l'école du Boutte rentreront le 16 avril prochain à 2,5 kilomètres de là, dans l'ancienne école primaire de la rue Antoine Degive. Ils y resteront au moins jusque fin juin.

Un problème d’amiante

C'est un problème d'amiante qui force les enfants et leurs instituteurs à déménager. Des analyses avaient montré des taux trop importants d'amiante dans l'air des bâtiments de l'école du Boutte, rue de l'Aqueduc. Il a donc été décidé que les enfants ne pouvaient plus fréquenter ces locaux datant des années 70. Ils iront un peu plus loin, à 2,5 kilomètres de là, dans l'ancienne école communale d'Hollogne-aux-Pierres, qui avait été occupée par les cours de promotion sociale et que les ouvriers communaux sont en train de réaménager.

Tout sera prêt d’ici trois semaines

Les travaux doivent être terminés pour la fin des vacances de Pâques. Les travaux mais aussi le déménagement de tout le matériel scolaire. Il y a assez de classes rue Antoine Degive, assure la commune. Il y a du chauffage et de l'électricité. Et l'école va fonctionner comme rue de l'Aqueduc, avec le même personnel.

Les heures de garderie seront étendues d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure le soir. Cette solution durera au moins jusque fin juin. La commune n'a pas encore décidé de la suite.

Que vont devenir les bâtiments de l'école du Boutte ?

La commune ne sait pas encore. Désamianter coûte cher. Encapsuler permettrait de se servir de nouveau des locaux, mais il faut analyser le risque.

Construire une nouvelle école dans le quartier est de toute façon envisagé. Le dossier avait été envoyé à la Communauté française avant que de l'amiante ne soit découverte dans l'implantation scolaire du Boutte.

Tout ça, c'est ce que la commune a expliqué mercredi soir aux parents. Des parents parfois fâchés du changement et de la distance à laquelle se trouve la "nouvelle" école de leurs enfants.