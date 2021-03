Ambiance tendue au conseil communal de Verviers qui a enfin voté son budget 2021

Il y avait conseil communal à Verviers ce lundi soir. La Ville vient enfin de se doter d'un budget pour l'année 2021.

Depuis le début de l'année, Verviers fonctionnait sous le régime des douzièmes provisoires. Nous avons assisté à ce conseil communal en vidéoconférence.

Une ambiance tendue

Ce qu'il faut retenir de ce conseil, c'est que les relations entre les différentes formations politiques ne s'améliorent pas à Verviers.

"Je suis à peu près sûr d'avoir entendu Monsieur Ben Achour me traiter de connard dans son micro" confie l'échevin Alexandre Loffet. Et Malik Ben Achour reconnaît. Il était excédé. Il a lâché le mot, mais pas pour qu'Alexandre Loffet l'entende. Non. Juste comme on jure au volant ... et en n'éteignant pas son micro assez vite.

La conseillère écologiste Nezha Darraji a interpellé l'échevine socialiste Sophie Lambert sous l'angle féministe. Pourquoi ne pas remplacer immédiatement Sylvia Belly au collège alors qu'il y faut trois femmes? Sophie Lambert a botté en touche: le PS va fournir deux échevines alors qu’Écolo, quand il négociait, se préparait à envoyer un échevin au collège.

Écolo a aussi durement attaqué sur un point en particulier: le prochain président de la Régie Communale Autonome sera payé alors qu'il ne l'avait jamais été. Ce président n'a pas été cité mais c'est le cdH Jean-François Denis qui était visé. Il nous a répondu que la question du défraiement sera étudiée par la future majorité et les instances de la RCA. L'échevin socialiste dissident Alexandre Loffet a surenchéri en parlant de comité de secteur verviétois.