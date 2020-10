Ambiance mortelle chez les vendeurs de déguisements à l’approche d’Halloween

À quelques jours d’Halloween, c’est la soupe à la grimace pour les vendeurs de déguisements. En raison de l’épidémie de Covid, les cortèges ont été interdits. Ajoutez à cela le couvre-feu et la limitation des contacts sociaux : l’ambiance n’est clairement pas à la fête.

Chez les loueurs et vendeurs de déguisement d’Halloween, il fait mortel. Corinne Leclercq, responsable du magasin de location et de ventes de déguisements Abracadabra à Liège, l’assure : il s’agit de la pire année depuis l’ouverture du magasin, il y a 35 ans. D’autant que les prochaines festivités sont, elles aussi, compromises. "Le magasin est rempli de costumes, d’accessoires, de décorations… Il y a tout ce qu’il faut pour Halloween. Mais ce qu’il nous manque, ce sont les clients. Halloween est la part la plus importante de notre chiffre d’affaires. Le mois d’octobre nous permet de vivre presque quatre à cinq mois quand ce sont des périodes calmes. On a une perte d’au moins 80 à 90%."

Heureusement, il y a les irréductibles, qui n’imaginent pas une fin d’année sans fêter Halloween. Comme Alexandre et sa maman, prêt à dévaliser le magasin, liste à la main. "On est parti pour décorer la maison", explique la maman. Pas de tournée friandise et une fête en "bulle". Mais pour le garçon, un 31 octobre sans Halloween était non négociable.