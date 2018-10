Amay: un troisième mandat pour l'Ecolo Jean-Michel Javaux

Avec 54,43% des voix, Ecolo progresse de... 0,02% et paradoxalement perd un siège par rapport à 2012. Mais avec 13 mandats sur 23, Jean-Michel Javaux conserve sa majorité absolue pour diriger sa commune. A lui seul, il obtient sur sa liste 32% des suffrages. Le PS a de son côté décroché 8 sièges et le MR d'Amay Plus, deux sièges, soit un de plus qu'en 2012.

Malgré sa majorité, Jean-Michel Javaux rencontrera les deux autres listes. Il décidera mercredi s'il ouvre sa majorité mais précise déjà que sa liste est déjà très ouverte sur les différentes sensibilités avec l'ancien socialiste, Raphaël Torreborre qui a fait un gros score et Jean-Jacques Jouffroy issu du monde chrétien.