Amay : raid équestre en Jordanie pour Emeline Parmentier, amputée des deux jambes

Dans la vie quotidienne, Emeline Parmentier est équipée de prothèses électroniques mais lorsqu’elle monte à cheval, elle les enlève car c’est trop compliqué et lourd à gérer. La cavalière dispose d’une selle adaptée car le plus compliqué, c’est le maintien, l’équilibre :" j’ai rencontré énormément de personnes pour avoir des petits conseils dont deux cascadeurs, eux, ils m’ont vraiment fait travailler sur ma stabilité sur la selle."

En Jordanie, la cavalière ne disposera pas de son cheval habituel, elle devra s’habituer à une bête qu’elle ne connaît pas or la monture c’est important : " avant j’avais un poney que je montais régulièrement mais je ne peux plus car il pouvait être bien luné un jour et le lendemain m’éjecter. J’ai acquis un autre cheval "assurance vie", plus calme."

Quand elle a pu remonter à cheval il y a un an Emeline Parmentier se disait que ce serait pour quelques petites balades et que c’était déjà très bien et puis au fil du temps, elle a retrouvé des sensations, repris confiance, vu que cela pouvait fonctionner sur des plus grands parcours : " ce raid, c’est vraiment un défi. C’est quelque chose que j’ai envie d’accomplir aujourd’hui et de réussir. Je veux pouvoir faire mes 200 kilomètres et me dire waouh, j’ai fait cela dans ma vie".

Emeline Parmentier s’envole ce vendredi pour la Jordanie, un pays dont elle rêve aussi de découvrir toutes les beautés.