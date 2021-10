Amay : l’école fondamentale de l’Abbaye de Flône fermée pour cause de Covid

La cour de récré est bien vide à l’école fondamentale de l’Abbaye de Flône. Mardi, cinq enseignants ont été testés positifs au coronavirus. Une dizaine d’autres professeurs doivent encore être testés, une centaine d’écoliers aussi. Ce qui a contraint la directrice, Marie Dufour, à fermer toutes classes de maternelle et de primaire.

"En réalité, on fait face à une double fermeture : cinq classes dans lesquelles les enseignants sont positifs et pour lesquelles les enfants vont recevoir un code pour se faire tester. En parallèle, les dix autres enseignants qui sont "contacts à hauts risques" vont être appelés par le tracing pour aller effectuer un test aussi", détaille la directrice. Avec potentiellement 15 enseignants absents dans son établissement, impossible pour Marie Dufour de maintenir les cours. "Donc là, on est dans une fermeture organisationnelle."

Les enfants ont donc dû faire leur cartable et prendre leurs congés d’automne un peu plus tôt que prévu. "Avec trois jours de fermeture cette semaine en plus des vacances de la Toussaint, on espère une rentrée plus sereine", conclut Marie Dufour.