Alleur: plus de 2000 articles stockés en permanence pour alimenter le MontLégia

A la mi-février, le Centre hospitalier chrétien (CHC) prendra possession de son tout nouvel hôpital. Le Mont Légia regroupera les actuelles cliniques de Rocourt, l’Espérance et Saint Joseph. Un nouvel hôpital qu’il faudra approvisionner au quotidien en articles médicaux mais aussi d’hôtellerie. Tout cela se fera grâce au tout nouveau centre logistique inauguré ce mardi. Il est basé à Alleur, là où le CHC a déjà ses cuisines et où il disposait d’un immense entrepôt.

Dans ces 1300 mètres carrés, on retrouve un peu de tout : " nous avons des compresses, des bassins, des bocaux d’aspiration pour le bloc, de la ouate cellulose. Nous avons aussi du matériel pour le plateau technique donc la radiologie, l’imagerie médicale soit plus de 2000 références ! La rotation est constante. Nous avons ici, près de 15 jours de stocks", explique Roberto Milazzo, responsable logistique.

L’institution hospitalière a investi un demi-million d’euros pour aménager son centre logistique, pour transformer une énorme remise en centre logistique à la pointe de la technologie. Une quinzaine de personnes travaillent sur place pour charger, décharger, et faire un peu des listes de courses pour fournir le futur Mont Légia et les maisons de retraite du réseau.

Une zone stérile unique

Une zone stérile pour le matériel destiné au blocs opératoires notamment - © CHC

Le CHC ne travaille pas seul, il a un partenaire leader dans ce domaine de la logistique hospitalière, c’est hospital logistics. La société a mis ses logiciels à disposition du CHC. Résultat, l’essentiel c’est-à-dire la sécurité et la traçabilité des produits sont assurées. "Le logiciel SAP permet de tracer un outil, un matériel de son arrivée à sa destination et de pouvoir à tout moment interagir. Si une firme nous signale un produit défectueux, on peut rapidement déterminer dans quelle unité se trouve cet article et le retirer tout de suite", explique Claudio Abiuso, directeur des opérations et développement stratégique. Le logiciel assure aussi une gestion efficace des stocks par rapport aux quantités et aux dates de péremption.

Pour une sécurité maximale, le CHC a aussi créé une zone stérile : " C’est rare et nous n’avions pas cela auparavant. Ça permet de sécuriser le processus de l’amont avec un niveau de particules très très très bas mais aussi de gérer ce matériel qui nécessite de grandes précautions d’ici à l’intérieur des blocs opératoires du Mont Légia", ajoute le directeur.

Un centre logistique qui pourrait servir dans le futur à d’autres hôpitaux du réseau (St Vith Eupen par exemple) mais également aux hôpitaux liégeois ou même wallons " c’est clairement la stratégie de nos partenaires d’Hospital Logistics, proposer une mutualisation des moyens".