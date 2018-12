Alleur: les techniques de Mix décortiquées et enseignées par DJ Flash

Peut-être passerez-vous le prochain réveillon de Nouvel An dans une soirée animée par un DJ.

Être un bon DJ, cela ne s'improvise pas. La tâche est plus compliquée qu'elle ne peut le paraître à priori.

Depuis quelques années, en plus de se produire un peu partout dans le monde, le Liégeois DJ Flash organise des stages de Mix.

Un de ces stages se déroule depuis ce vendredi et jusque dimanche à Alleur. Huit stagiaires, essentiellement des débutants, y participent. Quels sont les principes de base qu'ils doivent retenir? "Déjà, le choix de la musique.", répond DJ Flash, "Télécharger et acheter leur musique avec une qualité optimale. Deuxième chose: connaître les principes de base, c'est-à-dire savoir caler deux morceaux ensemble et ne pas vouloir faire trop d'effets qui pourraient ne ressembler à rien du tout si on ne les maîtrise pas. La troisième règle de base, très, très importante, c'est l'amusement."

DJ Flash organise ce type de stages depuis 4 ans et constate qu'ils sont rapidement complets. "Je leur donne pas mal de techniques et de conseils, après, comme je leur dis, c'est comme les sportifs de haut niveau, pour arriver au top, ils doivent s'entraîner tous les jours.", explique le DJ liégeois.