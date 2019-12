Alibaba veut commencer fin du premier semestre 2021 sur le site de Liège Airport - © Cainiao

Actuellement, trois vols hebdomadaires, emportant chacun 100 tonnes de fret, sont assurés entre la Chine et Liège. La filiale logistique estime qu’un jour normal, 20 camions sont nécessaires pour transporter le fret contenu dans l’appareil. S’y ajoutent trois trains par semaine, véhiculant de 800 à 900 tonnes chacun. Il pourrait y en avoir davantage dans les mois et années à venir mais cela dépendra de l’évolution des business et de la réaction des marchés locaux belges et chinois, a souligné le responsable de Cainiao.

Lorsqu’on évoque l’opposition aux groupes locaux avec l’arrivée d’Alibaba à Liège, les responsables ont une réponse. Ils nous expliquent qu’ils ne fonctionneront pas à sens unique. Ils ont une volonté d’aider les entreprises locales, même les plus petits, à se développer dans l’e-commerce avec des aides technologiques.

Quant au nouveau bâtiment, il répondra à des normes écologiques strictes grâce à des panneaux photovoltaïques, des pompes à chaleur et une limitation à l'extrême des pertes énergétiques.

Journal télévisé du 06/12/2019