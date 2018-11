Alibaba s'installera bien à Liège Airport

Le géant chinois du commerce électronique veut faire de Liège sa base logistique européenne. Ce jeudi, le conseil d'administration de l'aéroport a approuvé sa venue à l'unanimité, malgré quelques tensions en coulisses.

Alibaba, ou plus précisément sa filiale logistique Cainiao, doit s'installer sur un terrain de 22 hectares situé dans la zone nord de l'aéroport de Liège. Or, ce terrain aurait également intéressé FedEx, présent à Bierset depuis son rachat de TNT, dans le cadre d'un plan de développement à plus long terme.

FedEx aurait fait savoir, avec plus ou moins de véhémence, son intérêt pour ce terrain, voire sa désapprobation de le voir aller à d'autres. Pour ce faire, FedEx se serait appuyé sur un soutien d'Aéroport de Paris, actionnaire minoritaire de Liège Airport.

Au final, c'est pourtant donc bien à l'unanimité que le conseil d'administration a approuvé l'installation d'Alibaba. La signature officielle est annoncée dans les prochains jours.

Il faut aussi noter que le conseil d'administration de Liège Airport a mandaté le directeur de l'aéroport Luc Partoune pour poursuivre les discussions pour le plan de développement de Fedex. De nombreux hectares de terrains sont en effet encore disponibles dans la zone aéroportuaire.