Alerte chimique à l'ULG : plus d'agitation que de mal

Plus d'agitation que de mal cet après-midi à l'institut de chimie de l'Université de Liège. A 16h20, un frigo a été signalé en panne. Ce frigo contenait du péroxyde d'hydrogène, sensible aux variations de température. L'université a appelé les pompiers pour transférer les fioles dans un autre frigo. Pendant ce temps, les chercheurs ont dû évacuer le bâtiment. Le péroxyde d'hydrogène - autrement dit l'eau oxygénée - est susceptible de provoquer une intoxication s'il est inhalé, mais ce n'est pas arrivé. Le frigo contenait aussi du chlorure d'ammonium et du nitrure de lithium. A 17h00, tout était terminé nous assure l'Université.