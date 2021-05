"Air Ambiance" à Battice conçoit un prototype de purification d'air pour les salles: première mise en route cet été à Stavelot

Dans le secteur de l'horeca, c'est l'inquiétude à propos de l'obligation de purifier l'air de leurs salles en vue de la réouverture prévue le 9 juin. Cette obligation implique en effet l'achat d'équipements coûteux et répondant à des normes précises.

Une société de Battice, Air Ambiance, spécialisée notamment dans la climatisation et la ventilation, a mis au point une unité assurant toutes les fonctions de purification d'air. Elle sera utilisée dès juillet aux Vacances Théâtre de Stavelot.

Sans un système de purification d’air conforme, les Vacances Théâtre de Stavelot prévues sous chapiteau en juillet et le Festival de Musique de chambre organisé en août à l’intérieur de l’abbaye de Stavelot n’auraient pas pu avoir lieu. Sensible à cette contrainte, la société de Battice, Air Ambiance, a pris la balle au bond. Gérald Faway, administrateur-délégué: "Ce système va pouvoir fournir de l'air à un public de l'ordre de 100 à 500 personnes de façon sécurisée".

Pour purifier l’air, les ingénieurs ont réuni dans une seule unité mobile les fonctions de climatisation de l’air, d’élimination des particules covid et de contrôle du CO2, dans le respect des normes qui seront bientôt confirmées par arrêté royal. Jean-François Tihon, chargé de projet: "Il regroupe l'économie d'énergie, et on a ce système de filtration d'air qui va filtrer 99% du covid. Le dernier aspect, c'est la sonde CO2 qui va permettre de mesurer le taux de CO2 dans le local. On va coupler ça sur un écran qui va montrer la courbe dans laquelle nous sommes".

Autre particularité, l’unité peut être louée, ce qui allège le budget. Gérald Faway: "Pour un groupe de cette dimension, on est sur un budget de l'ordre de 80 à 100 000 euros. Pour la location à la semaine, on va être sur un budget de l'ordre de 30 à 20 fois moins important".

La clientèle provient actuellement de l’événementiel, mais Air Ambiance se dit également prête à équiper l’horeca avec des unités plus réduites.