"Aider les gens, c’est une des bases de notre métier" : des renforts bruxellois pour les patrouilles de police anti-pillage à Verviers et Pepinster

"Ça nous rassure, parce qu’au début on n’en voyait pas beaucoup" : soulagement pour les habitants de Verviers et Pepinster. De jour comme de nuit, des patrouilles de police ont commencé à sillonner les rues sinistrées pour tenter de dissuader les pilleurs. Liège, Luxembourg, Bruxelles : les renforts policiers viennent de partout pour prêter main-forte à leurs collègues de la zone Vesdre.

Dès les premiers jours qui ont suivi la catastrophe, des élans de solidarité se sont organisés. Mais des mouvements mal intentionnés aussi. Des pilleurs s’en sont pris au peu qu’il restait aux sinistrés, tandis que d’autres sont tentés de s’attaquer à certaines infrastructures pour en dérober le cuivre, ou encore d’aller se servir indûment dans les dépôts de dons matériels. Notre équipe a suivi une patrouille en soirée.

55 à 70 agents patrouillent de jour comme de nuit

Pour dissuader ces bandes de pilleurs, entre 55 et 70 agents patrouillent dans les communes sinistrées. Les équipes se relayent pour assurer cette surveillance 24h/24. Celles de la zone Vesdre, mais aussi 32 policiers bruxellois et une poignée d’agents luxembourgeois. Des renforts sur base volontaire. La mobilisation est impressionnante. Où qu’on pose son regard à Verviers et Pepinster, on tombe sur le bleu de leur uniforme.