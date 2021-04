Affrontement entre bandes à Droixhe (Liège) : un tué par balle, rumeurs d'expédition punitive

Rumeurs d'expédition punitive à Verviers - © Tous droits réservés



Mise à jour samedi matin :

Selon des informations que la RTBF a pu se faire confirmer, il s'agissait d'une expédition punitive menée par des verviétois d'origine tchétchène, à la suite d'un précédent "incident" survenu jeudi à Bressoux-Droixhe. Plusieurs armes ont été retrouvées dans leurs voitures au moment où ils ont été arrêtés au pont-barrge de l'île Monsin. On nous parle de fusil mitrailleur AK-47 (Kalshnikov) et d'arme blanche. Certains protagonistes étaient déjà connus de la justice. Plus de cent policiers étaient présents sur le terrain à Droixhe ce vendredi après-midi.

"Des armes lourdes ont été utilisées" précise ce matin le Parquet de Liège qui évoque "une rivalité entre bandes de jeunes. Un juge d'instruction et le Parquet sont descendus sur place hier soir avec un médecin légiste et un expert balistique. Les 28 personnes interpellées sont toujours en audition."

Un mort et deux blessés à Droixhe

Une personne est décédée lors d’une altercation ce vendredi après-midi avenue de Nancy, dans le quartier de Bressoux-Droixhe. La bagarre a impliqué plusieurs personnes dans un affrontement entre bandes, tchètchène d’un côté et kurde de l’autre.

Le Parquet confirme que des coups de feu ont été tirés. L’un des protagonistes, grièvement blessé par balle est mort. Deux autres sont blessés.

Un périmètre a été établi autour du lieu des faits. Un hélicoptère a survolé le quartier. Les auteurs sont recherchés.



La police de Liège signale 28 arrestations judiciaires liées à ce dossier. Certains des suspects ont été arrêtés au pont-barrage. Deux personnes ont été blessées. Il ne s’agit pas de policiers. Un juge d’instruction a été désigné. Le Parquet est descendu sur les lieux ce vendredi dans la soirée.

Les bus déviés

Une pierre a défoncé le pare-brise d’un bus des TEC nous a confirmé la porte-parole Carine Zanella qui précise que "les TEC n’étaient pas visés". Le chauffeur n’est pas blessé, mais la vive tension qui règne dans le quartier a conduit la société de transports en commun à dévier les lignes 17, 60, 67, 68 et 69 jusque dimanche soir. Le 18 est supprimé pour le week-end.