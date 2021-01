Affluence dans les Hautes Fagnes: la Division Nature et Forêt veille au grain

La neige recouvre actuellement les Hautes Fagnes d'un blanc manteau, et cela attire du monde. La circulation sera d'ailleurs interdite samedi et dimanche entre 8 heures et 17 heures. Il s'agit notamment de protéger la faune et la flore qui souffrent. Les promeneurs ne sont pas toujours des plus respectueux.

La Division Nature et Forêt (DNF) veille d'ailleurs au grain. Ce matin, ses équipes étaient sur le terrain. Nous sommes allés à leur rencontre.

Qui dit affluence dit dégradation

Sur place, les agents patrouillent. Car qui dit affluence dit aussi dégradation, comme a pu le constater Thomas Wislet, garde forestier à la DNF: "Malheureusement, on a constaté plusieurs cas de dégradation. Souvent, ces dégradations sont involontaires. Je prends l'exemple du bonhomme de neige où les personnes voient une étendue vide et fabriquent un bonhomme de neige, et pour habiller ce bonhomme de neige, ils vont se tourner vers ce qu'ils ont sur place, à côté d'eux, et malheureusement, dans certains cas, on a constaté que ce sont de jeunes arbres qui ont été cassés pour habiller le bonhomme de neige. La zone que nous avons plantée va donc être amputée de ces arbres qui ont été cassés".

Protéger la flore mais aussi la faune

Dans les Hautes Fagnes, il y a également du gibier, et il est important d'éviter de le déranger, comme le rappelle Thomas Wislet: "L'hiver est une période très difficile pour la faune sauvage, que ce soit pour le gibier, les oiseaux ou les petits animaux parce que toute circulation va occasionner une dépense d'énergie, or, la nourriture est difficilement accessible en hiver. On demande donc aux gens de rester vraiment sur les chemins balisés pour ne pas déranger les animaux, et de bien tenir leur chien en laisse également pour éviter que le chien ne dérange ces petits animaux qui essayent de passer l'hiver".