Affiches électorales à Liège : on va recoller

A Liège, l'affaire des panneaux d'affichage fait pas mal de remous. Nous vous en parlions hier : la Ville a fait coller puis enlever des affiches électorales, celles des petits partis qui ne bénéficient pas de numéros nationaux.

Au départ, seules celles du groupe d'extrême droite Agir étaient visées mais celles de VEGA et de DéFI sont ,elles aussi, passées à la poubelle. Les deux petits partis réclament le respect du principe d'égalité entre listes démocratiques et , au final, ils viennent d'être entendus. On va donc recoller !

Numéro national ... ou pas

Le tirage au sort des numéros des listes locales n'aura lieu que le 20 septembre, un décalage d'une quinzaine de jours avec les listes qui ont un numéro national . A Liège, c'est le personnel communal qui place ces affiches et un numéro provisoire avait été octroyé aux petits partis pour qu'ils puissent afficher en même temps que les autres. Les affiches ont été déposées lundi, placées et arrachées hier, lorsque la Ville s'est rendue compte que les affiches d'Agir avaient été collées. Le hic, c'est que les affiches de VEGA et DéFI sont, elles aussi, passées à la trappe. Et ce, au grand dam de François Pottié , tête de liste DéFI: c'est une inégalité avec les partis représentés au parlement wallon, alors qu'on est dans un scrutin communal; on perd 15 jours d'affichage. Or c'est très précieux, surtout pour un nouveau parti comme le nôtre. De plus, on perd un certain nombre d'affiches électorales.

Même réaction du côté de VEGA déjà présent au conseil communal. Aujourd'hui, on demande le réaffichage de nos affiches et de celles de DéFI, deux formations démocratiques, martèle Salvador Alonso Merino secrétaire politique de VEGA. Donc on demande l'égalité entre les partis et on demande que notre préjudice financier puisse être réparé.

On va recoller

Ce sera finalement une tempête dans un verre d'eau. Dès ce jeudi, le bourgmestre Willy Demeyer a très vite réagi. Il respectera sa parole: on réaffiche VEGa et DéFI. Quant à la demande de compensations financières, le point sera à l'ordre du jour du collège ce vendredi.