Affichage électoral: pourquoi y a-t-il déjà des panneaux dans certaines communes?

Quand les communes sont-elles tenues de mettre des panneaux électoraux à la disposition des partis ? Les élections approchent et les textes légaux ne sont pas clairs. Ils imposent bien aux communes de placer des panneaux, mais ils ne précisent pas à partir de quand. Conséquence : dans certaines communes, les panneaux sont déjà là. Dans d'autres pas.

A Beyne-Heusay, la commune a déjà placé ses panneaux électoraux officiels, comme à Chaudfontaine et à Verviers. Par contre à Liège, ils n'y sont pas encore et à Crisnée non plus. Ces panneaux, les communes doivent les mettre à la disposition des partis. Mais le législateur n'a pas précisé à partir de quand. Ce qui donne entre Crisnée et Beyne-Heusay ces réponses contradictoires : le 14 juillet à Beyne-Heusay ou le 14 septembre à Crisnée. Les deux dates reposent sur deux raisonnements différents, tous les deux valables. Frédéric Bouhon, professeur de droit public : "La législation en vigueur ne prévoit pas de date précise. Cela relève de l'autorité communale. Autrement dit, chaque conseil communal adopte son propre règlement. Le 14 juillet, c'est trois mois avant les élections, c'est le début officiel de la campagne, le début de la période pendant laquelle on compte les dépenses. D'un autre côté, commencer plus tard, comme par exemple au mois de septembre, ça n'est pas nécessairement moins bien. C'est le moment où on connaît officiellement les listes".

Si les communes doivent organiser l'affichage, c'est pour éviter les dérives du passé : collage sauvage un peu partout et papillons répandus sur le sol. La ville de Liège pousse l'organisation un cran plus loin: c'est le bureau de l'affichage électoral, donc les ouvriers communaux, qui collent les affiches pour tous les candidats.