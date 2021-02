Affaire Nethys : sur la piste des "mains invisibles"

Selon l’ex-ministre Alda Gréoli, en poste à l’époque, ces rencontres ne se comptent même pas sur les doigts d’une main : "Elles datent d’avant les dernières élections communales, après quoi Josly Piette a quitté le conseil d’administration de l’intercommunale Enodia, et nous n’avons plus été associés. Mais les discussions ne sont jamais entrées dans de l’opérationnel. La volonté a été clairement de dégager un accord très large sur la méthode pour sortir de l’ère Moreau, pour redessiner le périmètre du groupe, sans entrer dans les détails".

Les "mains invisibles", c’est le mot, désormais célèbre, de l’ancien président du conseil d’administration de Nethys pour indiquer que "les décisions ont été prises dans une cabine téléphonique, puis appliquées par le management". La plupart des commentateurs pensent aux chefs de file socialistes et réformateurs, à la manœuvre au niveau provincial. Mais la "cabine téléphonique" a dû être très étroite, puisque, selon nos informations, des réunions au sommet ont rassemblé au moins six personnes, et ont également associé les démocrates humanistes.

Et, alors que de plantureuses indemnités de rétention ont été distribuées, il agite un "spectre de débauchage", pour faire croire que Stéphane Moreau et ses lieutenants ont consenti un substantiel effort. C’est ce qui est indiqué dans un procès-verbal du conseil d’administration de Publifin, et ça a toutes les apparences d’un mensonge par omission.

Interdiction formelle et militaire de faire sortir les information du conseil d'administration - © Tous droits réservés

Le culte du secret

Plus fort encore. Un an plus tard, lorsque la presse révèle que des filiales ont été déjà vendues, dans la plus parfaite opacité, et que les noms des acquéreurs sont donc sur la place publique, un conseil d’administration d’Enodia/Publifin est convoqué, un samedi matin, dans l’urgence, pour — enfin — informer officiellement les décideurs politiques. Il va durer huit heures.

Et Stéphane l’administrateur-délégué de Nethys se permet d’exiger — et d’obtenir — un engagement écrit de la plus absolue confidentialité sur le contenu de la séance. Le "montage" pour Voo, Win, et Elicio a déjà fuité, mais les responsables de l’intercommunale ne peuvent rien en dire à l’extérieur. Une requête qui semble traduire une conception plutôt surréaliste de la discrétion.