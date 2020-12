Affaire Nethys : le Parlement wallon avait déjà épluché le fameux "compte secret"

La presse de ce mercredi fourmille de révélations sur le contenu d’un rapport de consultance de la société Deloitte, à la demande des nouveaux dirigeants de Nethys, un rapport qui dévoile l’existence d’un compte bancaire secret, utilisé abusivement par l’ancien management du groupe.

Il est cependant curieux de noter que son existence est connue depuis plus de trois ans. Des documents ont été saisis lors d’une perquisition, ordonnée par la commission d’enquête parlementaire sur le dossier Publifin. Les conclusions sont sans équivoque, comme en témoigne ce paragraphe : "Il faut aussi noter que la société AGM paie tant des rémunérations d’indépendants ou autres que des factures. Il s’agirait de factures de fournisseurs, dont le service comptable ne dispose que de chiffres agrégés. Selon les informations reçues par la commission d’enquête, d’autres paiements sont également effectués pour des infractions de roulage, des frais de représentation, etc. Ces infractions seraient envoyées par les sociétés de leasing à Nethys. Enfin, certaines notes de frais relatives à des missions accomplies à l’étranger, en France et au Congo, sont également prises en charge par Nethys via AGM. Ces missions sont réalisées au profit de filiales, à savoir l’Avenir Développement en France, et vraisemblablement, s’agissant du Congo, au profit d’Elicio et d’administrateurs investissant à titre privé, voire au profit de la société Electricité Bassin d’Ivugha, dans laquelle Elicio n’a qu’une participation. Toutes les notes de frais sont validées par l’administrateur-délégué de Nethys puis par le directeur financier de Nethys. Tous les paiements sont exécutés directement par l’administrateur d’AGM en charge des paiements, également administrateur dit externe au conseil d’administration de Nethys. Il n’y a pas de plafond de paiement en ce qui concerne les notes de frais".

La société AGM dont il est question, c'est la firme de gestion personnelle de l’ancien patron de la compagnie d’assurances Intégrale. Le mécanisme de ces sorties d’argent est clairement mentionné comme une source de conflits d’intérêts, et d'un défaut de contrôle dans les mouvements financiers. Le fait que ces éléments ne soient pas très neufs n’enlève évidemment rien au problème moral, voire pénal que ces pratiques ont posé, d'autant qu'elle ont continué, jusqu'à la veille du décret gouvernance, avec les fameuses indemnités de rétention. Mais il convient peut-être de se demander pourquoi alors ces informations reviennent à la une de l’actualité à l’entame d’une semaine cruciale pour l’avenir d’Intégrale et de son personnel.

Une réaction de Stéphane Moreau

Dans un communiqué de trois pages, transmis par l'entremise de son avocat, l'ancien homme fort de Tecteo-Publifin-Nethys dément catégoriquement l'existence d'un compte secret. Il parle de calmonie et de diffamation avec intention manifeste de nuire. Il affirme qu'aucune dépense n'a été payée sans justificatif, et il cite, entre autres exemples les "pseudos mystérieux voyages" marocain ou américain,qui correspondent à des missions de l'agence wallonne à l'exportation. Et d'évoquer une "agitation destinée à masquer les résultats catastrophiques de la gestion actuelle" de Nethys.