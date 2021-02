Affaire Nethys : des documents contredisent la thèse des "mains invisibles"

L’avocat de l’un des inculpés a récemment suggéré au juge d’instruction d’entendre des mandataires politiques "qui ont nécessairement dû savoir et cautionner les décisions à propos des rémunérations du management de Nethys". C’est le retour en force de l’hypothèse de "mains invisibles" qui ont tiré les ficelles de l’intercommunale Publifin. Des documents interne et externe démentent pourtant cette théorie.

Un communiqué des administrateurs socialistes

Au mois de février 2018, deux mois avant l’entrée en vigueur du décret de plafonnement salariale, à la sortie d’une assemblée générale de Publifin, les cinq membres PS du conseil d’administration envoient à la presse un document d’une trentaine de lignes. Pour avancer dans l’adaptation des rémunérations, ils demandent la convocation d’une réunion en urgence pour entendre un rapport de Pierre Meyers sur la question. Mais surtout ils demandent à Pierre Meyers de "procéder à l’arrêt immédiat des paiements des salaires du management par l’intermédiaire de la société AGM". Selon nos informations, ce texte a été avalisé et approuvé par Jean-Claude Marcourt.

La société AGM, c’est une firme de consultance, créée une quinzaine d’années auparavant par trois anciens cockerilliens, Pierre Meyers, Philippe Delaunois, Diego Aquilina. Son objet social, c’est de s’occuper de gestion internationale de rémunérations de dirigeants d’entreprises. A ce moment, les socialistes craignent que Stéphane Moreau et ses lieutenants ne contournent les nouvelles normes par la filiale luxembourgeoise de l’Intégrale par exemple. Ils se méfient. Mais ce n'est pas de l'étranger que vient le coup bas, et la société AGM poursuit ses paiements, notamment des indemnités de rétention.

Une réduction "temporaire" ?

Quelques semaines plus tard, à la fin mai, lors d’un conseil d’administration de la maison mère de Nethys, le débat porte sur les réductions salariales. Selon le procès-verbal, la présidente de l’époque signale que plusieurs directeurs ont menacé de quitter leur poste et de réclamer de lourdes indemnités pour rupture unilatérale de contrat, mais que "les différentes personnes ont accepté de limiter temporairement leur rémunération au plafond légal". C’est le mot "temporairement" qui est alors discuté. A ce moment, une entrée en bourse de Nethys est envisagée, et elle pourrait avoir pour conséquence que la société échappe aux obligations du décret gouvernance. Visiblement ils sont quelques-uns, notamment au mouvement réformateur, à flairer l’entourloupe. Mais ils n’ont pas subodoré le stratagème finalement utilisé, dont, à l’évidence, ils ne savent rien.

Un cloisonnement de l’information

Les fédérations politiques provinciales, socialistes et libérales, et leurs délégués au sien de Nethys, ont sans doute compris tardivement les dégâts d’une pratique généralisée du secret dans les structures de l’intercommunale. Mais de là à les dépeindre comme des organisateurs des entourloupes, il manque encore quelques pièces au tableau.