"Affaire Floribert": les catholiques spadois se retrouvent sans curé, pour un certain temps

C'est la conséquence de la disparition de l'abbé Floribert. Ce prêtre d'origine congolaise, rentré au pays l'été dernier, aurait du revenir au début septembre. Cinq mois plus tard, le diocèse est resté sans nouvelles... Conformément au droit canon, la procédure pour pourvoir à son remplacement a été entamée à la fin décembre. Son traitement a été suspendu, et son poste a été déclaré vacant. Mais, faute de candidat, l'évêché a du se résoudre à laisser la paroisse Notre-Dame-des-Sources sans curé de plein exercice. Depuis ce dimanche, un coordinateur pastoral et une coordinatrice pastorale ont été chargés, avec un ecclésiastique référent, de "l'animation liturgique". Une situation qui, avec la crise des vocations, pourrait se prolonger, voire se répéter, ailleurs....

L'enquête sur l'absence de l'abbé Floribert ne semble guère progresser. Les hypothèses les plus dramatiques - décès, maladie, agression - ne semblent plus de mise, dans la mesure où ses proches ou ses parents, là-bas, en auraient sans doute finalement été informés.... L'une des pistes évoque des dettes que l'abbé Floribert aurait contractées, pour lesquelles il se trouverait en délicatesse de remboursement. Mais ce n'est, à ce stade, qu'une supposition. Le parquet du procureur du roi reste très discret sur ce dossier.