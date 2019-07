Affaire de l'incinérateur : Alain Mathot sera-t-il jugé pour corruption ?

Alain Mathot jugé pour corruption ? C'est ce que va devoir décider la Chambre du Conseil de Liège. L'audience se tient ce mercredi. L'ex-bourgmestre de Seraing est soupçonné d'avoir reçu de l'argent pour influencer l'attribution du marché de construction de l'incinérateur d'Intradel. Le ministère public a déjà voulu juger Alain Mathot dans ce dossier qui remonte à 2003.

Condamné sans être condamné

Pour les autres inculpés, il y a déjà eu procès, procès en appel et condamnations. Alain Mathot, lui, comme député, était protégé. Il n'a donc pas été jugé. Mais la justice ne l'avait pas oublié pour autant : sans pouvoir le condamner, le jugement a dit qu'Alain Mathot avait bien reçu 700 000 Euros.

Alain Mathot l'avait très mal pris. C'est à la suite de ce jugement qui le condamnait sans le condamner qu'il a décidé de ne plus se représenter aux élections. C'est pour ça qu'il y a un autre bourgmestre à Seraing. C'est aussi pour ça qu'Alain Mathot n'est plus député... et que la justice peut de nouveau s'intéresser à lui.

Retour devant la Chambre du Conseil

Comme l'ex-bourgmestre de Seraing n'est plus député, il n'est plus protégé par l'immunité parlementaire. Il peut donc être jugé. Le dossier revient donc devant la Chambre du Conseil qui va devoir décider si Alain Mathot doit passer en jugement. En pratique, ce mercredi, il s'agira surtout de fixer un calendrier. Les avocats d'Alain Mathot pourraient bien demander un report.