Aéroport de Liège : étude d'incidence avant le renouvellement de son permis

Le permis d'exploitation de l'aéroport arrive à échéance dans deux ans. Il faut le renouveler. Avant de le renouveler, il faut réaliser une étude d'incidence. Et cette étude d'incidence va commencer ce jeudi avec une réunion d'information préalable. Elle se fera, covid oblige, sous la forme d'une présentation vidéo. Il s'agit pour l'aéroport d'expliquer ce qu'il compte faire.

Ce que l'aéroport veut, bien sûr, c'est continuer à faire décoller des avions. Ensuite, il y a des projets précis. Un parc à conteneurs interne qu'il faut régulariser et la deuxième piste, la petite, qui sera allongée vers l'est. Il y a ensuite une sablière qu'il faut combler par sécurité. C'est une zone d'intérêt biologique, mais des oiseaux s'envolent de là et se cognent aux avions. C'est aussi un trou en bout de piste. Si un un avion en difficulté y glisse, c'est dangereux. L'aéroport promet de compenser sur ses terrains la nature perdue. Dernier projet concerné par cette étude d'incidence : le premier immeuble d'un ensemble de bureaux à construire sur le parking de l'aérogare.

Comment sera l'aéroport dans vingt ans ? Plus grand

Au-delà de ces permis à demander et à renouveler, la présentation permettra de voir à quoi l'aéroport espère ressembler en 2040 : il va s'étendre sur tous ses terrains au nord-ouest de la piste dite "de contingence". "Toute la zone à proximité des villages de Bierset et de Velroux va continuer de se développer" confirme Frédéric Dossin, directeur environnement à l'aéroport. "La partie sud, qui longe l'autoroute de Wallonie ne se développera plus autant. Elle est déjà saturée de bâtiments. La partie nord va se développer de manière importante et dès lors, en parallèle, on va avoir une augmentation assez forte du trafic aérien de frêt sur l'aéroport, ainsi que du nombre de vols."

Les citoyens disposent de deux jours pour assister à la présentation vidéo de cette étude d'incidence. "Suite à la présentation du projet, la population, pendant une quinzaine de jours, aura le loisir de poser des questions au bureau d'études officiel qui va réaliser cette étude d'incidence. Ils pourront faire valoir leurs craintes ou leurs observations particulières." L'étude d'incidence qui commencera ensuite devra aborder toutes leurs questions.

Au bout du compte, ce que cette étude montrera comme problèmes sur l'air, l'eau, le trafic, le bruit, devra guider le gouvernement au moment de renouveler le permis d'exploitation de l'aéroport. "Chaque personne ne pourra pas individuellement interdire et empêcher un projet de se faire, mais ce sera mis dans la balance pour que les autorités puissent dire 'on octroie - ou pas - le permis' et surtout quelles seront les conditions d'octroi de ce permis".

Les remarques seront à envoyer au Collège de Grâce-Hollogne

Dix-huit communes sont concernées par cette étude d'incidence : Amay, Ans, Awans, Bassenge, Donceel, Engis, Faimes Fexhe Le Haut Clocher, Flémalle, Geer Grâce Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Oupeye, Saint Georges sur Meuse, Verlaine, Villers le Bouillet. La présentation vidéo sera disponible sur le site de l'aéroport les 25 et 26 février. Ensuite, vous aurez 15 jours pour envoyer vos observations par écrit au collège de Grâce-Hollogne, commune de l'aéroport.