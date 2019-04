Aéroport de Liège: annonces micro et panneaux d'affichage en mandarin

C'est ce lundi que débute la nouvelle saison "vacances" à l'aéroport de Liège. Et les quelque 170 000 passagers annuels vont devoir s'habituer à un nouvel environnement.

Dans le cadre de son installation à Bierset, le géant de l'e-commerce Alibaba a en effet demandé à l'aéroport d'assurer une grande campagne de promotion. Durant plusieurs mois, l'aéroport de Liège va devenir la copie conforme d'un aéroport chinois: affichage des vols, annonces micro pour les décollages et atterrissages ... tout se fera en mandarin, la langue la plus répandue en Chine. Christian Delcourt, porte-parole de Liège Airport: "Nous sommes dans le terminal passagers de Liège Airport et ce qui va changer, c'est que tous les panneaux en français et en anglais vont être supprimés et remplacés par des panneaux avec des indications en chinois. Les passagers européens liégeois devront s'adapter et essayer de comprendre le chinois. Mais on va les aider, bien entendu".

L'aéroport de Liège restera aux couleurs et aux goûts de la Chine jusqu'à la fin de la saison d'été.