Aéroport de Liège : action de zèle des douaniers pour l'amélioration des conditions de travail

Les douaniers sont fatigués, ils n’en peuvent plus de l’accumulation des tâches demandées, ils réclament plus de respect de la part de leur ministre de tutelle.

Faute d’être entendus depuis des mois, ils mènent une action de zèle, en front commun syndical, ce lundi à l’aéroport de Liège.

Appui de la police dans les opérations antidrogue, contrôles dans le cadre des règles sanitaires contre la Covid, formalités douanières liées au Brexit. Ces derniers temps, les agents en douane sont rudement mis à contribution et tout cela sans personnel supplémentaire.

Après des actions à Zaventem ou encore au port de Zeebruges, ils ont donc décidé de se manifester à Bierset ce lundi en augmentant les contrôles systématiques des colis, des camions par exemple.

Vaccination prioritaire et recrutement

Parmi les revendications des douaniers, la vaccination en priorité des agents de première ligne. Les douaniers veulent aussi un recrutement de personnel ou encore une régularisation et une amélioration des pensions en fonction de la pénibilité du travail.

A Bierset, par exemple, ils travaillent essentiellement la nuit :"le courrier express circule la nuit, le fret aussi. Nous avons de plus en plus de lignes de fret qui viennent de pays sensibles comme d’Amérique latine ou d’Afrique. Ça représente un risque supplémentaire en matière de stupéfiants. Nous devons faire face avec nos petits moyens et peu de formations à toutes ces fraudes potentielles", explique Paul Marlière, douanier et délégué UNSP-Finances.

Les douaniers espèrent cette fois que cela va enfin bouger, qu’ils vont être entendus. Cette action ne touchera pas le centre de vaccination. Il fonctionne, lui, tout à fait normalement ce lundi.