Aéroport de Liège: à la redécouverte d'un hameau médiéval en bord de piste

Comment vivaient les gens entre le 10 ème et le 13 ème siècle dans notre région?

De nouvelles fouilles vont peut être contribuer à préciser les réponses dans quelques semaines. Ces fouilles, elles vont se dérouler à deux pas des pistes Nord de l'aéroport de Liège, à Fontaine. Dans le cadre du développement de l'aéroport, des champs viennent d'être vendus par la SOWAER, la société qui gère les aéroports wallons. Comme à chaque fois, des fouilles préventives ont lieu avant de commencer d'autres travaux.Elles vont permettre de mettre à jour un ancien hameau médiéval.

L'été dernier, les archéologues ont évalué les lieux et ils ont décelé cette implantation médiévale. Ils ont donc décidé de poursuivre les investigations: " on va ouvrir de manière extensive et fouiller les structures qui s'y trouvent c'est à dire des fosses, des tranchées, et des fossés", explique Marie Thery, archéologue au Service public de Wallonie pour la Province de Liège, "on va certainement y trouver de la céramique, peut être des objets en métal. On va surtout essayer de comprendre la vie dans des implantations rurales. Quelles étaient les structures d'habitats? Et puis aussi les liens que cette implantation entretenait avec les autres niveaux du pouvoir à cette époque."

Le chantier devrait durer 6 mois.