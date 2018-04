Aérodrome de Spa: une étude pour éviter le survol des zones de captage de Spadel

Les avions vont-ils bientôt décoller et atterrir dans le sens inverse d'aujourd'hui à Spa ? Cela pourrait être une des solutions dégagées d'une étude en cours.

D’une part, la Ville de Spa souhaite maintenir et développer les activités de son aérodrome. De l'autre, Spa Monopole souhaite préserver ses captages à proximité des pistes. Des captages qui pourraient être pollués en cas d'accident. Le minéralier redoute tout accident qui pourrait venir polluer ses sources. La Ville de Spa, elle, entend bien conserver l'activité économique et touristique que représente l'aérodrome. Une étude, mandatée par la Ville, Spa Monopole et la Société Wallonne des Aéroports (SOWAER), est actuellement en cours pour tenter de trouver des pistes de solutions. " On demande au bureau d’étude de voir les possibilités de non survol des zones de captages de Spa. C’est un signe évident qu’on veut trouver des solutions. Maintenant, chacun reste aussi sur ses positions. Spa Monopole ne veut pas de survol. Nous,on veut essayer de minimiser les risques d’un problème qui adviendrait au cours d’un vol et mettre au point des mesures de préventions qui permettraient de solutionner les problèmes éventuels " explique Paul Mathy, échevin à la Ville de Spa.

Le permis d'exploitation de l'aéroport est provisoire. Il a été prolongé jusqu'au 30 juin 2019. D’ici là, il faudra donc trouver des solutions pour sortir du bras de fer et éviter les recours. C'est la mission du bureau d'études : trouver des solutions pour conserver les intérêts de chacun.

Le bureau d'études va exposer prochainement ses premières réflexions. Allonger la piste, changer les plans de vols, construire une nouvelle piste perpendiculaire, tout cela sera sans doute mis sur la table. Il serait également question d'améliorer le plan d'intervention d'urgence au départ de l'aérodrome, pour des interventions plus rapides en cas d'accident.