Adrien Carlozzi nouveau bourgmestre de Marchin

Justement, les projets communaux, il compte bien les faire avancer d’ici la fin de la législature. "J’étais échevin de l’Enseignement, c’est donc une matière qui me tient particulièrement à cœur. Nous allons rénover une des implantations scolaires de la Commune. Nous ajouterons aussi une extension. Les travaux démarreront pendant l’année. J’espère qu’ils seront finis d’ici la fin de la législature." Il aimerait aussi rénover l’école maternelle des Bruyères, située au nord de la commune. "On pourrait même construire un nouveau bâtiment, qui pourrait aussi servir de salle des fêtes."

Adrien Carlozzi est le nouveau bourgmestre de Marchin. Il a prêté serment hier soir, suite à la démission de Marianne Compère. Il se dit très heureux d’endosser ce nouveau rôle. "Je me réjouis de pouvoir enfin mettre les mains dans le cambouis et mener à bien les dossiers qui sont déjà en cours, et pourquoi pas en lancer des nouveaux."

A Marchin, changer de bourgmestre, c’est presque devenu une habitude. En effet, Adrien Carlozzi est déjà le troisième mayeur depuis le début de la législature. En octobre 2020, Eric Lomba, bourgmestre depuis 2001, a été nommé député wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles en remplacement de Christophe Collignon, devenu ministre. Ne pouvant pas cumuler ses nouvelles fonctions avec son mandat de bourgmestre, il a dû laisser l’écharpe maïorale à l’échevine Marianne Compère. La place devenue vacante au collège a alors été attribuée à… Adrien Carlozzi, qui était encore conseiller communal à l’époque.

Mais quelques mois plus tard, c’était au tour de Marianne Compère d’annoncer sa démission. Et aujourd'hui, nouveau passage de témoin : "Le groupe PS-IC s’est réuni plusieurs fois pour désigner le futur bourgmestre. Ils connaissaient mes qualités et ont estimé que je pouvais relever le défi", commente le nouveau mayeur.

Cette fois-ci, c’est la bonne ? Ou doit-on se préparer à voir un quatrième bourgmestre à Marchin d’ici la fin de la législature ? "Non, normalement je serai le dernier bourgmestre d’ici 2024. Il y a eu pas mal de changements pendant cette législature, mais on savait que ce serait une période de transition. Des jeunes ont rejoint le groupe PS-IC et des anciens sont partis."