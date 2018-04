Ado harcelée à Liège: une trentaine de bikers l'escortent jusqu'à son école

A Liège, une trentaine de bikers de se sont rendus dans 2 écoles pour marquer leur soutien à une élève harcelée. Certains avaient même fait le voyage depuis Bruxelles. Une démarche pour le moins surprenante. Pauline -un prénom d'emprunt- va avoir 17 ans. Voilà plusieurs années qu'elle est harcelée par une ancienne condisciple d'école notamment sur les réseaux sociaux. Début du mois, Pauline tente même de se suicider: "je recevais des menaces et parfois elles venaient devant chez moi..." Une plainte a été déposée à la police. Sensibilisée par sa situation, l'association Bikers for Children a contacté sa maman pour les escorter jusqu'à à son école.

"Ça s'est terminé par un gros câlin"

Les bikers se sont d'abord rendus devant l'école secondaire Maghin à Liège que fréquente actuellement Pauline. Eric Wemmel, le président de l'asbl Bikers for Children, a accompagné Pauline et sa maman pour rencontrer une élève présumée harceleuse mise en cause par Pauline, une rencontre qui s'est effectuée en présence du directeur de l'école et d'une éducatrice. Eric Wemmel raconte "qu'il a su discuter avec une des jeunes filles qui faisait partie du groupe de harceleurs. Ça s'est terminé par un gros câlin. Donc je crois que la mission, elle est remplie." Le directeur d l'école Maghin, Alain De Haas avoue avoir été surpris en arrivant le matin par la présence de l'attroupement de motards. Mais il comprend leur démarche: "ils ont très bien fait. J'espère que leur action va accélérer les choses notamment le dossier judiciaire."

"Je suis mal mais je suis bien parce qu'on m'aide!"

Devant l'école, Pauline nous livre son état d'esprit: "je suis mal mais d'un côté je suis bien parce qu'on m'aide. La fille, elle avait peur et puis maintenant, elle a avoué que c'est elle." Les bikers se sont ensuite rendus sans Pauline dans son ancienne école Nicolas Spiroux à Grivegnée, celle que fréquente sa principale harceleuse. Là aussi, le président de l'association de bikers a été reçu par la direction mais n'a pas rencontré l'élève "étant donné que la harceleuse est mineure, qu'il y a une procédure judiciaire contre elle et qu'il faut l'autorisation des parents." La direction de l'école n'a fait aucun commentaire.

Une forme d'intimidation de la part des bikers?

Venir à une trentaine, investir l'entrée d'une école sur de grosses motos, n'est-ce pas une forme d'intimidation? "Non pas du tout. Evidemment, si on était arrivés en nounours, ça n'aurait pas eu le même effet. Il fallait marquer le coup."