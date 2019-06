Adieu sacs payants, bonjour conteneurs à puce à Verviers le 1er janvier 2020

Les habitants de Verviers vont devoir changer leurs habitudes en matière de déchets dès le 1er janvier prochain. A cette date, ils devront en effet abandonner les sacs payants pour passer aux conteneurs à puce. L’objectif : diminuer la quantité de déchets et améliorer le tri.

Deux raisons principales à ce changement : la première est une obligation légale de le faire avant 2023, c’est le cas partout en Wallonie ; la deuxième c’est l’environnement : réduire la quantité de déchets, 195 kg par an et par habitant actuellement à Verviers, en améliorant le tri. Alors concrètement, comment est-ce que cela va se passer ?

" Ça va être la fin de l’utilisation des sacs verts et on va remplacer ces sacs par une paire de conteneurs : un gris pour les déchets résiduels et un vert pour les organiques. Ça, c’est le schéma principal. Pour une quinzaine de pourcents de la population, le conteneur gris individuel ne sera pas distribué et sera remplacé par un badge qui permettra aux personnes qui habitent dans le centre-ville ou dans les immeubles à appartements de pouvoir accéder à un conteneur enterré collectif situé à deux pas dans le centre-ville ", détaille Christian Marlier, chef de service adjoint des collectes sélectives d’Intradel.

Au niveau environnemental, cela évitera aussi de jeter 1,3 million de sacs-poubelles en plastique par an.

Bien sûr, tous n’entreront pas dans le nouveau système avec joie. Il y aura une résistance au changement, mais l’échevin de l’environnement, Jean-François Chefneux, reste positif : " Nous sommes la 48e commune de la zone Intradel à passer à ce système et dans leur grande majorité, les habitants des 47 autres communes sont largement satisfaits du système de collecte avec des conteneurs. Donc oui, on risque d’avoir des difficultés vis-à-vis de cette résistance au changement, mais je suis persuadé que quand on fera le bilan, d’ici un an ou un an et demi, les gens se rendront compte que le système nouveau est plus séduisant et intéressant que le système ancien ".

Ce changement de système, c’est aussi un changement concept : jusqu’à présent, les Verviétois payaient une taxe et des sacs, quel que soit le poids de leurs déchets. Maintenant ils paieront une taxe et, pour ceux qui trient le moins, un supplément en fonction du poids de leurs déchets.

" C’est ça le changement important que les Verviétois vont devoir intégrer : il y aura une taxe de base qui comprend la mise à disposition des conteneurs, 36 levées par an indifféremment pour un conteneur ou pour l’autre, 55 kilos de déchets résiduels et 60 kilos de déchets organiques. Après, si le ménage va au-delà de ces quantités – ce qui ne devrait pas être le cas si le ménage observe bien les consignes de tri - alors il y aura un complément à payer sur base du nombre de levées complémentaires ou du nombre de kilos supplémentaires dans les conteneurs. Ce montant supplémentaire sera demandé lors de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle de la prochaine taxe socle ", précise Christian Marlier.

Des réunions d’information du public seront organisées à partir du 15 octobre.