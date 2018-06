Action surprise de la CGSP cheminots à Welkenraedt: pas de train

Du côté de Welkenraedt, certains trains ne circulent plus en ce moment. En cause : une action surprise des cheminots affiliés à la CGSP. Ceux-ci sont furieux de n'avoir pas été consultés sur un accord signé par deux autres syndicats. Et le mouvement pourrait s'étendre.

"La plupart des conducteurs sont furieux, parce qu’ils n’ont pas été consultés sur l’accord que la CSC et le SLFP ont signé avec la direction, accord qui concerne la revalorisation de la filière conduite. Et donc nous, à la CGSP, nous n’avons pas marqué notre accord parce que nous avions dit que nous consulterions d’abord la base. C’est ce que nous allons faire dans la semaine", précise Laurent Brock, le secrétaire permanent de la CGSP cheminot de Liège.

Quant à une extension de l’arrêt de travail, elle est bien possible : "C’est extrêmement difficile à dire. Ça peut partir à tout moment n’importe où. Les conducteurs ne sont pas contents du tout".